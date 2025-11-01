タレントの「ゆうちゃみ」が家族旅行での写真を披露し、好評だ。１日にインスタグラムで「家族旅行いってきた何年ぶり？くらいな旅行すんごく楽しかった」と書き始めると、「ゆいちゃみ」から改名したモデル・タレントの「ゆい小池」との姉妹ショットを公開。「心愛と入れる水族館があってカピバラとお友達になってて癒されたｗｗｗまたいきたいな」と愛犬との写真も併せてアップした。家族旅行を楽しんだ様子にファンか