巨人の李承ヨプ（イ・スンヨプ）臨時コーチが１日、第１クールを総括した。ジャイアンツタウンでの練習を終えた李コーチは「みんな一生懸命やっている。楽しく１クール終わることができました」と振り返った。この日の練習では身ぶり手ぶりを交えながらルーキーの荒巻に助言。「パワーがすごい。体力もすごいあったのでびっくりした。すごくいいスイングができている」とうなった。荒巻は１年目の今季、３１試合に出場して打