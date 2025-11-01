女優の日比美思（みこと）が１日、東京・紀伊國屋ホールで主演舞台「ストリッパー物語」（９日まで）の開幕を迎えた。約１か月にわたって稽古に励み「準備してきたものをやっと皆さまにお届けできるということで、胸がいっぱいになりました」としみじみ。稽古中はキャスト同士で差し入れを送り合っていたといい「私もビールとお水とかアイスとかいろいろ差し入れました。みんなで缶ビール片手におでんをつついたりして楽しく過