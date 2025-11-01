１日、中国極地調査国内基地ふ頭で撮影された極地調査砕氷船「雪竜」と「雪竜２」の出航式。（上海＝新華社記者／方竽）【新華社上海11月1日】中国自然資源部が組織した第42次南極科学観測隊が1日、中国上海市を出発し、南極へ向かった。今回の調査は国家の需要と世界の先端技術をめぐり、秦嶺（しんれい）基地の施設整備とシステムの調整を進める。内陸部の深い氷層にある湖で初めて科学掘削試験を実施し、3千メートルを