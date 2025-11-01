由利原高原付近のため池から、クマが現れた様子を撮影した写真が投稿されました。この写真は2020年の9月に由利原高原付近のため池で撮影されました。 撮影者によりますと、あたりがシ―ンと静まり返っている中、バチャンという音に「魚が跳ねたか」と視線を向けたところ、動いている黒い物体に気づきました。 水面から顔を出した黒い物体がクマだと分かったため、とっさに写真を撮り走って車に逃げた警察に通報したそう