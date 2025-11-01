（台北中央社）交通部観光署（観光庁）は1日から、北部・桃園市の桃園国際空港で航空機を乗り継ぐ一部の旅行者を対象に、空港内の協力店舗で利用できる600台湾元（約3千円）分のギフト券を贈呈するキャンペーンを始めた。同署は、乗り継ぎ客に台湾の魅力を体験してもらうためと説明している。観光署によると、対象となるのは中華民国（台湾）のパスポートを所持していない滞在時間が24時間以内の乗り継ぎ客。公式キャンペーンサイ