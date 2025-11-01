【その他の画像・動画等を元記事で観る】 離婚伝説が、2026年9月11日に自身最大規模となる東京・日本武道館での単独公演『離婚伝説 2026 ONEMAN LIVE』を開催する。 ■デビューから3年で日本武道館公演が実現 11月1日に東京・Zepp Shinjuku（TOKYO）で開催したワンマンツアーの初日公演で発表した。 デビューからわずか3年というスピードでの武道館公演開催は、まさに彼らの快進撃を象徴する出来事と