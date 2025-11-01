Image: Sidephone ホイール付けたら完全にiPodじゃん？ スマホは前面がツルツルの画面ですが、人によっては押し心地のあるボタンを好む場合もあるかと思います。なので、iPhoneをBlackBerry（ブラックベリー）のようにする物理キーボード付きケースだけでなく、Motorola Razrにもキーボードを追加する2つ折りケースなんてアイテムが生まれたくらい。やっぱり求めている人は多いんでしょうね