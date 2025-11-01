新日本プロレス１日大阪大会の「スーパージュニアタッグリーグ（ＳＪＴＬ）」Ｂブロック最終公式戦で、ＫＵＳＨＩＤＡ（４２）、吉岡勇紀（３１＝ドラゴンゲート）組がエル・デスペラード、ＫＵＵＫＡＩ組に痛恨の２敗目を喫し、優勝争いから脱落した。３勝１敗で最終戦を迎えたＫＵＳＨＩＤＡ＆吉岡は単独突破は不可能ながら、勝ち点を８に伸ばせば優勝決定戦（１１月２日、岐阜）の切符をかけた３ＷＡＹ戦に進出する可能性を