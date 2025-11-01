ニューストップ > ライフ総合ニュース > 猫が『孤独を感じている』ときのサイン4選 寂しい気持ちになる理由… ねこちゃんホンポ 猫が『孤独を感じている』ときのサイン4選 寂しい気持ちになる理由から寄り添い方まで解説 2025年11月1日 20時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 猫が孤独を感じているときのサインを紹介している 鳴くことが増える、飼い主の側にいたがる・ついて回る 執拗にスリスリする、飼い主の邪魔をする 記事を読む おすすめ記事 猫との会話が楽しすぎ！ 話しかけていたら思わぬところから反応が？ 2025年10月27日 18時31分 ペットシッター入室時、怖がりで隠れていた黒猫→少しずつ距離が縮まって…キュンとくる光景が26万再生「だれって感じが可愛いｗ」「さすがプロ」 2025年10月31日 6時30分 【ネコ漫画】朝起きたら猫が突然しゃべりだした!?一生懸命に話しかけてくる子猫の言葉に「尊い」と読者感涙【作者に聞く】 2025年10月29日 11時1分 猫が『飼い主だけにする』3つの行動 特別な存在の証？より絆を深める応え方 2025年10月28日 20時20分