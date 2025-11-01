Instagramに投稿されたのは、レンジフードの上に登った猫の名前を家族で呼んでみた、という検証です。家族によってあからさまに態度を変える猫さんの様子は、記事執筆時点で115万回も再生されており、「家庭内格差w」「お返事が恋してる女子w」「目線もそっちしかいってないw」などの声が殺到しました！ 【動画：飼い主さんが『猫の名前を呼んだ』あとに『息子さん』が呼ぶと…】 愛猫を呼んでみたら… Instagramアカウン