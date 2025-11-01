元SKE48で女優の北野瑠華（26）のデジタル写真集「SPA!グラビアン魂デジタル写真集 北野瑠華『きれいに撮って』」（扶桑社）が発売されたことを記念して、このほど珠玉の誌面カットが公開された。 【写真】大胆姿！美バックにドッキドキ タイトル通り“きれいに撮りました”というカットの数々を披露。清楚（せいそ）でフレッシュカラーのワンピースから魅惑の谷間をチラ見せ。さらに、鮮やかなレインボー