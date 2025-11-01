女優で料理家の青谷優衣が、秋冬コーデを披露した。１日までに自身のインスタグラムを更新。ざっくり編みのグレーのセーターを主役に、グレージュのパンツを合わせ、ワントーンコーデを完成させた。青谷は２０１０年のＮＨＫ連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」などドラマやＣＭに出演。プライベートでは２０２０年１月に、鍵谷陽平元投手との結婚を発表し、同年１２月１５日に第１子女児が誕生した。夫の鍵谷さんは日本ハムと