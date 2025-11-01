◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル）１１月２日に行われる天皇賞秋・Ｇ１（芝２０００メートル）は、武豊騎手騎乗で今年の宝塚記念を勝ったメイショウタバルなどＧ１馬７頭が出走。１４頭立てだが、どの馬が勝ってもおかしくない混戦模様だ。そんな一戦を「血統」からひもといてみると、マスカレードボールが推奨の１頭だ。同馬の半姉マスクトディーヴァは、Ｇ１勝ちこそなかったが鋭