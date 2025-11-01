ファミリーマートのプライベートブランド「ファミマル」から、秋冬にぴったりなカップ麺が登場！魚介の旨みとキムチの程よい辛さが絡み合う「ファミマル あさりとキムチ味 チゲうどん」が、2025年10月14日（火）より全国のファミリーマートで発売されています。あさりの風味がしっかりと効いた、コク深い“旨辛”仕立てのスープは、うどん麺との相性も抜群。“旨辛トレンド”を取り入れた、ファミマル渾身の一杯を紹介していきます