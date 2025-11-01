フィギュアスケートの元世界王者の宇野昌磨さんが1日、京都市の京都アクアリーナで自身がプロデュースするアイスショー「IceBrave2」の初日を迎えた。選手時代の演目を中心に6〜7月に愛知など3県で開催したショーの続編。新たな演目を含む19曲を披露し「お客さんの驚きの声を間近で聞くことができた。さらに挑戦を続けたい」と語った。交際中の本田真凜さんと組んだアイスダンスでは、宇野さんの脚に本田さんを立たせて滑る