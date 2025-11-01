【ベルリン共同】ドイツの首都ベルリン近郊のベルリン・ブランデンブルク国際空港は10月31日夜、無人機の目撃情報のため約2時間閉鎖し、到着予定の一部の便が近隣都市の空港への着陸を余儀なくされるなど客足に影響が出た。ドイツのメディアが伝えた。欧州では最近、各地で正体不明の無人機が目撃され、空港が閉鎖するなどの騒ぎになっている。ドイツでは南部ミュンヘンの空港で、10月2日から2夜連続で運航が一時停止する事態