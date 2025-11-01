人気モデルだからこそ、ばっちり似合うアイテムかもしれない。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月31日の第1試合に出場したKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が「ハロウィーン感、出してみました」と、顔に小さなピンクのリボンをつけるというおしゃれテクニック。周囲から「めちゃくちゃかわいい！」と絶賛された。【映像】小さくても超おしゃれ！岡田紗佳の“顔リボン”（拡大）芸能界、麻雀界と2つの世界で活躍する岡田