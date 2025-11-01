セリエAではユヴェントス指揮官イゴール・トゥドールが解任されたが、シーズン開幕から2ヶ月半が経過し、そろそろ監督人事が大きく動き出す頃合いだろう。伊『Gazzetta dello Sport』が次に危ないと指摘したのは、フィオレンティーナ指揮官ステファノ・ピオリだ。状況はユヴェントスよりもはるかに悪く、フィオレンティーナは開幕9試合で0勝4分5敗とまさかの未勝利なのだ。順位は降格圏となる19位に沈んでいて、今週末のレッチェ戦