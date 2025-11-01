クリスタル・パレスの指揮官が過密日程に不満をこぼしている。パレスは12月の中旬から下旬にかけて試合が詰め込まれており、14日にプレミアでマンチェスター・シティ戦、19日にECLでKuPS戦、21日にプレミアでのリーズ戦が予定されている。ECLとPLリーズ戦の日程は中1日というスケジュールであり、さらにカラバオカップでリヴァプールを倒したことで次に進むことになったが、その準々決勝が17日に予定されている。こちらもこの予定