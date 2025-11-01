先週のオランダ・エールディヴィジではフェイエノールト対PSVの首位攻防戦が行われ、アウェイのPSVが3-2で勝利。これで両チームの勝ち点が並ぶことになり、PSVは1日に行われたフォルトゥナ・シッタート戦にも5-2で勝利。これで暫定ながらPSVが勝ち点28で首位に立った。この2試合で制御不能だったのは、PSVのMFイスマエル・サイバリだ。PSV戦では圧巻のハットトリックを記録し、今節のフォルトゥナ戦でも2ゴールを記録。MFながら今