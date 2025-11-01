前節バルセロナとのクラシコに2-1で勝利を収めたレアル・マドリード。今のチームを表現するなら、「フレッシュ」との言葉が合うのかもしれない。スペイン『as』によると、クラシコに臨んだレアルの先発メンバー平均年齢は25歳と15日。DFディーン・ハイセン（20）、MFアルダ・ギュレル（20）、DFアルバロ・カレーラス（22）など若手も目立っていて、この平均年齢はレアルがクラシコに臨んだ過去20年の中で最も若いメンバー構成とな