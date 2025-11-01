昇格組ながら5勝2分2敗と想像以上の好発進を見せ、現在プレミアリーグ4位につけるサンダーランド。それを支えるのが中盤で走り回る2人だ。データサイト『Opta』はここまでのプレミアリーグ走行距離ランキングを紹介しているが、2位にはサンダーランドMFノア・サディキ（100.14km）、1位もサンダーランドからMFグラニト・ジャカ（100.83km）がランクインしている。2人は開幕から中盤でフル稼働しており、ジャカは9試合連続フル出場