サンフレッチェ広島は1日ルヴァンカップ決勝戦で柏レイソルと対戦し、3-1で勝利。2022年以来3大会ぶり2度目の優勝を飾った。中野就斗のロングスローから荒木隼人とジャーメイン良、さらに東俊希が直接FKを叩き込むなど前半だけで3点のリードを奪った広島。終盤に1失点を許したが、見事なパフォーマンスで勝ち切った。広島は身長差を狙ったGK小島亨介へのロングスローから2得点と意図したところから柏を攻略したが、ミヒャエル・ス