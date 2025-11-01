ブライトン所属の日本人MF三笘薫の復帰はもう少しかかるそうだ。ブライトンで4シーズン目を迎えた三笘だが、9月27日に行われたチェルシー戦で左足首を負傷。軽傷とのことだが復帰時期が不透明であり、以降公式戦4試合を欠場。10月の日本代表への招集も見送られた。今週末には田中碧が所属するリーズ・ユナイテッドとの試合を控える中、ファビアン・ヒュルツェラー監督は前日会見にて、「前回のアーセナル戦と同じメンバーになるだ