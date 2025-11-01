日本航空（JAL）は11月1日、オリエンタルランドとのタイアップによる特別デザイン機「JAL Fantastic Journey Express」（ボーイング767-300ER、機体記号：JA622J）の運航を終了した。東京ディズニーシーに2024年6月6日に開業した8番目のエリア「ファンタジースプリングス」をテーマにした機体で、同年10月21日に国内線で運航を開始。機体両側面で計208枚のデカールを使用し、「アナと雪の女王」のアレンデール城、「塔の上のラプン