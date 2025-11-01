この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、みん‎🐻7y5y(@pikpon24zizo)さんの投稿です。調理や食事をするうえで、欠かすことのできない電子レンジ。みんさんは、レンジから取り出した器の写真とともに「このラップ取るの結構勇気いるねんな」と投稿。日常の中で直面する危険に、あるある！と共感の声が寄せられました。誰しも1度は見覚えがある現象かも…？ 熱々の器にラップがピタ