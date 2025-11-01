ボートレース多摩川の「第16回ボートレースレディースVSルーキーズバトル」は1日、予選4日間が修了。2日の5日目11、12Rの準優勝戦に進む男女6人ずつが決定した。女子で注目は、準優勝戦12R3号艇の今井美亜（35＝福井）だ。予選最終日1号艇の1Rはインから的確に逃げた今井。3号艇の後半6Rはセンターに足場を固め、2コース倉持莉々が1マーク捲って攻めたのを見て冷静に差して2マークを先取り。連勝で予選を締めた。それでも