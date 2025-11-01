◇MLBワールドシリーズ第6戦ドジャース3-1ブルージェイズ(日本時間1日、ロジャース・センター)ドジャースのミゲル・ロハス選手が、ドジャースへの感謝や味方への思い、プレーの執念について語りました。ワールドシリーズ第6戦が、地区シリーズ以来となる約3週間半ぶりのスタメン出場となったロハス選手。「正直、いつでも準備はできていた。今年も序盤は出場機会が少なかったが、いつチャンスが来てもいいように備えていた。3週間