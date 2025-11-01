花王の新ヘアケアブランド「MEMEME（ミーミーミー）」が、人気キャラクター「ブルーハムハム」との夢のコラボレーションを実現♡2025年11月8日より数量限定で発売される「モイストブーストシャンプー＆トリートメントセット」は、宇宙をテーマにした遊び心あふれるデザイン。毎日のバスタイムが特別になるような、見ているだけで気分が上がる限定アイテムです♪