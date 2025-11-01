◆九州大学サッカーリーグ1部第17節福岡大2―1鹿屋体大（1日、福岡大サッカー場）首位福岡大が2位鹿屋体大に2−1で競り勝ち、開幕16連勝で2試合を残して4連覇を達成した。福岡大によると22度目の優勝。プロ選手を多数輩出している両校は毎年優勝を争うライバル同士でもあり「九州クラシコ」と呼ばれている一戦。勝負を決めたのは、J2サガン鳥栖への2027年の加入が内定しているFW合戸晴矢（3年・福岡大若葉）だった。前半