今秋のドラフト会議でソフトバンクは米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）を1位指名した。DeNAとの競合の末、城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO、49）が引き当て交渉権を獲得。岩手・花巻東高時代に通算140本塁打を放った左のスラッガーは来夏の米大リーグのドラフトで指名対象となるため、現時点で合意に至るかは不透明だ。それでも指名に踏み切った背景や手ごたえについて、永井智浩編成育成本部長兼ス