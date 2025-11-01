秋田市内でクマの出没が相次いでいることを受け、学法石川高校（福島県石川町）が、６日に同市で開催される東北高校駅伝への出場を辞退することが１日、同校関係者への取材で分かった。同校陸上部の松田和宏監督は読売新聞の取材に対し、「レースは競技場内で実施されるが、朝にホテル近くで練習する際に遭遇する可能性が高いと判断した」と話した。