指名あいさつを受け、笑顔を見せるホンダの片山（中央）＝埼玉県狭山市横浜ＤｅＮＡからドラフト４位で指名されたホンダの片山皓心投手（２７）が１日、埼玉県狭山市の本田技研工業硬式野球部寮で長谷川竜也編成部長らから指名あいさつを受け、「けがなく１年間やること。１軍で投げてこそプロ野球選手。１軍で登板することはこだわってやっていきたい」と１年目を視野に抱負を語った。１４０キロ台後半の直球とチェンジアップ