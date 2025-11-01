花總まり（52）森公美子（66）が1日、東京・シアタークリエで、ミュージカル「バグダッド・カフェ」（2〜23日、同劇場ほか）の公開通し稽古を行った。2人は初共演で、花總は「初めてお会いした時から大好きでした。お稽古場もずっと席が隣だったので、たくさんお話ししました。ご近所なので、ご近所の話とか」と話し、森も「本物のエリザベートだと思ったくらい！花總さんのエリザベート大好きだった」と花總の代表作を挙げたり