巨人・田中将大投手が１日、３７歳の誕生日を迎えた。バースデー当日も午前８時前からジャイアンツ球場入り。室内練習場で一人黙々とネットスローで投げ込みを行い「いい一年になるように頑張ります」と明るい表情で抱負を語った。移籍１年目だった今季はシーズン最終登板９月３０日の中日戦（東京ドーム）で史上４人目の日米通算２００勝を達成。それでも満足感は一切口にせず、節目のプロ２０年目を見据えて汗を流し続けてい