女優の深田恭子（４２）がカレンダー発売を報告し、話題を呼んでいる。１日にインスタグラムで「皆様いかがお過ごしでしょうか！？段々寒くなってきましたね」とあいさつ。「今年も有難いことにカレンダーの撮影をしました！！」と報告した。「いつもは、テーマを予め決めるのですが今回は日の光を浴びるスタジオで自然体な姿を撮っていただきましたまだ暑い時期でしたが、海の香りを感じながらの心地よい時間でした表紙