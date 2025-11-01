巨人・泉圭輔投手（２８）が１日、先発転向の意思を示した。この日もジャイアンツタウンスタジアムで行われた秋季キャンプでは、ブルペンで計２０２球の力投を披露した。打者の模型を用いて投球のコントロールを確認。阿部監督はブルペン捕手のそばから助言を送り、称賛の声をかけるなど熱心に右腕の投球を見守った。泉は「もともと真っすぐを武器にやってきた人間でもあるので、高めに強い真っすぐを１００球連続ぐらいで投