女子プロレス「マリーゴールド」１日の茨城・牛久大会で、ユナイテッドナショナル（ＵＮ）王者のビクトリア弓月（２０）が山岡聖怜（１８）とのタッグでＣＨＩＡＫＩ（３０）＆松井珠紗（２５）の持つツインスター王座への挑戦を表明した。弓月はこの日、聖怜、岩谷麻優と組んで、極悪軍団「ダークネス・レボリューション（ＤＲ）」のＣＨＩＡＫＩ＆松井＆野崎渚と激突した。弓月は序盤からＤＲ流の場外乱闘にのみ込まれるが、