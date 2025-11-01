巨人は１日、ジャイアンツタウンスタジアムで秋季キャンプ第１クール最終日の練習を行った。１０月２９日の初日から４日間、豊富な練習量でレベルアップを図った。１軍首脳陣が練習を指揮するグループ「午前組」では守備練習、シートノック、フリー打撃などを実施。阿部監督が自らノックバットを持ち石塚、泉口、門脇、リチャード、育成選手のティマらに内野ノックを打つ場面もあった。ロングティーでは荒巻らが声を上げながら