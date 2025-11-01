◇フィギュアスケート西日本選手権第１日（１日、木下カンセーアイスアリーナ）全日本選手権（１２月、東京）の予選を兼ねて開幕。女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、三原舞依（シスメックス）は６２・３１点だった。ＳＰは２０２２―２３シーズンにも演じた映画「戦場のメリークリスマス」。冒頭のダブルアクセル（２回転半ジャンプ）を降りると、続く３回転フリップも着氷。後半のルッツ―トウループは最後が２回