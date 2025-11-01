高市早苗首相と中国・習近平国家主席の首脳会談が行われた１０月３１日、小泉進次郎防衛大臣がＸ（ツイッター）で「１０月３１日、中国海軍のルーヤン３級ミサイル駆逐艦１隻が、大隅海峡を西進し、東シナ海へ航行しました」と伝えた。日本側は「これに対し、海上自衛隊第３ミサイル艇隊（佐世保）の『おおたか』及び第１航空群（鹿屋）の『Ｐ-１』が、警戒監視・情報収集を行いました」としている。小泉大臣は「ルーヤン３