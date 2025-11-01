「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１７・５」（１１月１日、都内某所）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技大会が行われ、体重超過による出場停止処分からの復帰となった北海道喧嘩自慢のやるべしたら竜が、“尾張の牙”富永啓悟にＫＯ勝ちで復活を果たした。開始１０秒で打ち合いから強烈な右を浴びせてダウンを奪うと、その後５秒後に再び右を浴びせると、富永は一回転しながらリングに沈んだ。試合後は「俺がこう