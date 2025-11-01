[11.1 ルヴァン杯決勝 柏 1-3 広島 国立]ロングスローと直接FKという“飛び道具”で前半に3ゴールを重ねたサンフレッチェ広島だったが、大半の時間は守備に回る形で過ごした。だが、そこで絶大な存在感を放ったのがボランチのMF田中聡。柏のキーマンとなるMF小泉佳穂には粘り強いマンマークで危険な位置に顔を出させず、カウンターを受ける局面でも果敢な対応を続けた。デュエルに強みを持つ田中にとって、小泉対策のマンマー