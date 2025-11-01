[11.1 ルヴァン杯決勝 柏 1-3 広島 国立]セットプレーからの3ゴール。柏レイソルとのルヴァン杯ファイナルは、サンフレッチェ広島が2日間練習に費やした形で決着がついた。決勝点となったチーム2点目は、MF東俊希の華麗な直接FK弾だったが、1点目と3点目はいずれもMF中野就斗が繰り出したロングボールによるものだった。まずは前半25分、広島は敵陣右サイドでスローインを獲得。中野のロングスローが相手GKの手前まで到達する