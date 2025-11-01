Jリーグは1日、サンフレッチェ広島のルヴァンカップ優勝に対する野々村芳和チェアマンのコメントを発表した。広島は同日に国立競技場で行われた決勝で柏レイソルと対決。前半にいずれもリスタートからDF荒木隼人、MF東俊希、FWジャーメイン良が決めると、相手の反撃を後半のFW細谷真大による1点に抑え、3-1で3年ぶり2度目の戴冠を果たした。野々村チェアマンは「サンフレッチェ広島に関わるすべての皆さま、2025JリーグYBC