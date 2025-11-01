CYNHNがメジャーデビュー8周年記念日となる本日11月1日（土）に恵比寿ザ・ガーデンホールにてライブを行ない、ニューシングルの発売や全国ツアー開催などを発表した。まずリリースとしては、2026年1月21日（水）にニューシングル「ループバック・ロールトラッシュ」が発売となる。こちらは表題曲に加え今年配信リリースした「わるいこと」、「もうだいじょうぶ」を収録。11月8日(土)より各地でリリースイベントが順次開催される予