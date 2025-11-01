超人的シェアハウスストーリー『カリスマ』のプレ3rdシーズンが始動することが発表された。発表が行われたのは、本日11月1日(土)に生配信された特別番組『カリスマガンボツアー開催記念 カリスマ声優全員集合スペシャル』にて。2ndシーズン完結から約1年9か月ぶりとなる完全新作音声ドラマとなる。また、プレ3rdシーズン第1話「新人」が11月8日（土）開催の＜カリスマガンボツアー＞神戸公演にて最速先行公開されることも番組内で