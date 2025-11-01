この記事をまとめると ■埼玉県の中古車屋にラジコンカフェを開設している店舗がある ■ラジコンカフェで扱える車両は重機やダンプとかなり特殊だ ■重機のラジコンは単純そうに見えるが操縦がかなり難しい 重機のR/Cモデルを堪能できるニッチすぎるカフェへ SNSで見かけてからその存在が気になって仕方がなかったお店、それがラジコンカフェ。とはいえ、ラジコン（以下：R/Cモデル）自体は珍しくないが、その店の主役がショベル