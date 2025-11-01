ワールドシリーズ第6戦米大リーグのドジャースは10月31日（日本時間11月1日）、敵地カナダ・トロントで行われたブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第6戦を3-1で制し、通算3勝3敗のタイに戻した。決着の瞬間、普段はクールなウィル・スミス捕手が感情を爆発。特別なカメラで激撮された姿に既視感を覚えた日本のファンから「ロックスター」「小島よしお」などと様々な反応が寄せられている。歓喜を体全体で表現した。ドジ